Украинцев на заработках в РФ стало вчетверо меньше

15.03.2017 11:30

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг" количество украинцев, которые желают поехать на заработки в Россию, сократилось в четыре раза и составляет 6%. Об этом заявил руководитель группы Алексей Антипович во время "круглого стола", сообщает Укринформ.

“Почти три четверти из тех, кто был за рубежом в течение последних пяти лет, хотели бы поехать снова на заработки. Не останавливают людей ни проблемы, с которыми они сталкиваются, ни, возможно, более низкие заработки... Но изменяется вектор, куда бы хотели ехать: если в России работали около четверти опрошенных нами работников, то сейчас в Россию готовы ехать только 6%. То есть, падение в более, чем четыре раза. Вместе с тем, люди хотели бы работать в Германии и Польше, других странах ЕС", - сказал Антипович.

Согласно данным группы Рейтинг, до этого времени 36% опрошенных работников выезжали на работу в Польшу, на втором месте Россия (25%), по 5% работали в Чехии и Германии, 3% - в Италии, остальные - в других странах, преимущественно, Западной Европы. Почти 30% респондентов отказались отвечать на этот вопрос.

"Около трети, точнее 29% не сказали, куда же они ездят на заработки. Люди опасаются этой темы. Возможно каких-то государственных органов, которые могли бы эту тему мониторить", - отметил Антипович.

При этом, среди жителей Запада и Центра большинство работали в Польше, на Юге и особенно Востоке - в России.

"Центральная Украина ездит одинаково - что в сторону Польши, что в сторону России", - прибавил социолог. Большинство украинцев выезжают на сезонные работы и только каждый шестой работник работал на постоянной основе.

Почти каждый второй работник занимается либо строительством, либо ремонтом. Около 23% работают на сельскохозяйственных работах, еще 10% на работах по дому, по 3% имели опыт работы в IT, присмотре за детьми, ресторанном бизнесе (повара, официанты, уборка).

“Среди людей, которые работали в России в течение последних пяти лет, 75% работали в сфере строительства и ремонта. При этом, у тех, кто работал в странах ЕС, там уже есть выбор — там и сельское хозяйство, работы по дому и тому подобное. Там уже более разнообразные сферы, в которые привлекаются украинцы", - отметил Антипович.

При этом, добавил он, украинские работники не очень довольны своей работой в России: "Довольны ли работники ? Да, скорее довольны. Иначе бы люди не ездили на заработки. Но более трети работников с востока не довольно во время работы за рубежом. Почему? Потому что они, в основном, ездили в Россию, а в России вероятно и заработки примерно такие, как и в Украине, с определенной спецификой".

Согласно опросу, треть украинских работников работали за рубежом официально, две трети - не официально. При этом, каждый пятый сталкивался с фактами мошенничества при оформлении официальных документов для трудоустройства за рубежом, еще треть работников - с фактами несоответствия условий, указанных при трудоустройстве, и тех условий, которые были при приезде на место работы.

“И это огромная проблема - украинцы являются незащищенными в сфере трудоустройства за рубежом", - отметил Антипович.

Источник korrespondent.net