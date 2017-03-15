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В Украине изменили правила техосмотра автомобилей

15.03.2017 12:10
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В Украине изменили правила техосмотра автомобилей

Кабинет Министров Украины принял решение изменить правила технического осмотра транспортных средств, предусмотрев обязательную фото- и видеофиксацию исполнителем процесса проверки автомобиля. Об этом сообщает правительственный портал, передает Гордон.

Перед началом фиксации исполнитель техосмотра обязан предупредить об этом заказчика.

"Материалы (фото- и видеофиксации. – ГОРДОН) должны храниться в течение трех лет. Это сделает невозможной выдачу протоколов проверки без ее осуществления и обеспечит накопление объективных сведений о техническом состоянии автомобиля", – объяснили в Кабмине.

Отмечается, что фотофиксация процесса техосмотра проводится, в частности, "при внешнем осмотре транспортного средства, проверке фар, тормозной системы методом стендовых испытаний с фиксацией общего вида транспортного средства и номерного знака".

При этом на фотографиях обязательно указываются время и дата фотофиксации, которые должны соответствовать времени и дате выдачи протокола проверки технического состояния.

Источник from-ua.com



Теги: Украина, Донбасс, техосмотр, видеорегистратор, Кабмин, автомобиль
 
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