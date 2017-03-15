- В Украине изменили процедуру техосмотра автомобилей20:48
- Предприимчивые деятели украли у переселенки более 600 тысяч гривен20:26
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса20:05
- Берлин раскритиковал решение Киева по блокаде19:40
- Шкиряк пояснил кому разрешат пересекать линию разграничения19:15
- Аброськин: "Шоу имени Парасюка" продолжается. Скоро в Интернете появятся снимки "Вова в бинтах"18:50
- Украина в Минске требует от РФ отказаться от признания "паспортов ЛДНР", а от боевиков - от "конфискации" предприятий и установления "границы"18:25
- Масштабный пожар в Мариуполе: горит склад пенопласта18:00
- Вселенский патриарх сделал громкое заявление насчет церкви Украины17:40
- У ВРУ представили пакет рекомендацій по удосконаленню КПВВ17:18
В Украине изменили процедуру техосмотра автомобилей
Осмотр авто будут снимать на видео и фотографировать, чтобы избежать фальсификации данных
Правительство утвердило изменение правил технического осмотра транспортных средств. Отныне предусмотрена обязательная фото- и видеофиксация исполнителем процесса проверки автомобиля, сообщает пресс-служба Кабмина.
Теперь перед началом фиксации исполнитель техосмотра обязан предупредить об этом заказчика.
«Материалы (фото- и видеофиксации - ред) должны храниться в течение трех лет. Это сделает невозможной выдачу протоколов проверки без ее осуществления и обеспечит накопление объективных сведений о техническом состоянии автомобиля», - говорится в сообщении.
Кроме того, теперь фотофиксация процесса техосмотра будет проводиться «при внешнем осмотре транспортного средства, проверке фар, тормозной системы методом стендовых испытаний с фиксацией общего вида транспортного средства и номерного знака».
На фотографиях обязательно теперь будет указываться время и дата фотофиксации, которые должны соответствовать времени и дате выдачи протокола проверки технического состояния.
Источник comments.ua
Теги: Украина, Донбасс, техосмотр, изменение
- Преподавателей вузов не пошлют воевать на Донбасс
- В ГАИ рассказали о последнем дне техосмотра и штрафах за "непрохождение"
- Янукович заявил о досрочных президентских выборах (ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ)
- Как узбек ввёз в Украину необычный, но разрешённый наркотик
- Как пройти техосмотр и не платить штрафы?
- Симоненко: Партия регионов что-то делит с БЮТовцами
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса20:05
- Шкиряк пояснил кому разрешат пересекать линию разграничения19:15
- Аброськин: "Шоу имени Парасюка" продолжается. Скоро в Интернете появятся снимки "Вова в бинтах"18:50
- Масштабный пожар в Мариуполе: горит склад пенопласта18:00
- Лавров прокомментировал решение Киева ввести транспортную блокаду Донбасса17:00
- 94 километра трассы «Мариуполь-Запорожье» выведены из строя16:42
- В Мариуполе появятся «Счастливые животные»16:28
- Главарь "ДНР": Блокаду с нашей стороны мы не отменяли и не собираемся16:10
- Жертвы войны на Донбассе: в ООН обновили страшную статистку15:50
- Жебривский: Пешие переходы на КПВВ продолжат работу, вопрос с легковыми авто решится в ближайшее время14:30
- В Украине изменили процедуру техосмотра автомобилей20:48
- Предприимчивые деятели украли у переселенки более 600 тысяч гривен20:26
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса20:05
- Берлин раскритиковал решение Киева по блокаде19:40
- Шкиряк пояснил кому разрешат пересекать линию разграничения19:15
- Аброськин: "Шоу имени Парасюка" продолжается. Скоро в Интернете появятся снимки "Вова в бинтах"18:50
- Украина в Минске требует от РФ отказаться от признания "паспортов ЛДНР", а от боевиков - от "конфискации" предприятий и установления "границы"18:25
- Масштабный пожар в Мариуполе: горит склад пенопласта18:00
- Вселенский патриарх сделал громкое заявление насчет церкви Украины17:40
- У ВРУ представили пакет рекомендацій по удосконаленню КПВВ17:18
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- 8 мифов о жизни бизнесменов09:25
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- Ожог дома: как себе помочь?08:02
- Как курение влияет на вашу кожу и внешний вид?22:35
- Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья12:18
- Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт08:50
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте
- Как не купить опасное масло: эксперты рассказали, как надувают украинцев
- Тайная жизнь Лугандона
- Бывший главарь боевиков ДНР спрогнозировал будущее Захарченко и Плотницкого
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март
- В зоне АТО на Луганщине пропали двое бойцов "Айдара"
- Как получить помощь на погребение и пенсию пенсионера, умершего на неподконтрольной территории