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Вселенский патриарх сделал громкое заявление насчет церкви Украины
15.03.2017 17:40
Вселенский патриарх Варфоломей I пообещал помочь Украине в объединении церкви. Об этом стало известно после встречи главы украинского правительства Владимира Гройсмана с патриархом в Стамбуле 15 марта, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.
"Мы молимся за то, чтобы украинский народ объединился в одной церкви. Материнская церковь Константинополя поможет вам получить такую объединенную церковь", — сказал Варфоломей I Гройсману и поблагодарил украинцев "за их глубокую веру и верность церкови". В ответ на это премьер-министр поблагодарил патриарха за усилия и внимание во время агрессии России.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, церковь, патриарх, Гройсман
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