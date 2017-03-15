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Вселенский патриарх сделал громкое заявление насчет церкви Украины

15.03.2017 17:40
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Вселенский патриарх сделал громкое заявление насчет церкви Украины

Вселенский патриарх Варфоломей I пообещал помочь Украине в объединении церкви. Об этом стало известно после встречи главы украинского правительства Владимира Гройсмана с патриархом в Стамбуле 15 марта, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

"Мы молимся за то, чтобы украинский народ объединился в одной церкви. Материнская церковь Константинополя поможет вам получить такую объединенную церковь", — сказал Варфоломей I Гройсману и поблагодарил украинцев "за их глубокую веру и верность церкови". В ответ на это премьер-министр поблагодарил патриарха за усилия и внимание во время агрессии России.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, церковь, патриарх, Гройсман
 
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