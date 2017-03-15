Жену Джемилева грозятся выслать из Крыма, если она не примет российское гражданство

15.03.2017 15:10

Супруга одного из лидеров крымских татар и нардепа Мустафы Джемилева получает от России ультиматумы – если женщина не оформит российский паспорт, ее могут выслать из Крыма. Об этом заявил Мустафа Джемилев в интервью изданию "Обозреватель", передает "Диалог.UA".

По словам народного депутата, его жена пока не может покинуть территорию Крымского полуострова, так как там живет ее пожилая больная мама, сын, есть дом и хозяйство.

Джемилев добавил, что он призывает крымских татар не покидать Крым, так как это станет нехорошим примером. Чтобы решить возникшую проблему с гражданством супруги, Джемелев собрался проконсультироваться с адвокатом.