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Кабмин одобрил важный законопроект по бесплатной медицине
Законопроектом предлагается внедрить в Украине понятие государственного гарантированного пакета медуслуг, которые украинские граждане смогут получать бесплатно в медицинских учреждениях
Об этом сообщает правительственный портал, пишет Politeka.
Министерство здравоохранения, 16 марта, на заседании Кабинета министров презентовало законопроект «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств».
Согласно документу в Украине будет внедрено понятие государственного гарантированного пакета медуслуг.
Как рассказал замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк, в гарантированный пакет будет входить экстренная, первичная и паллиативная медицинская помощь.
«За услуги на вторичном и третичном уровне (при плановой диагностике и плановом лечении в больницах) украинцам придется доплачивать», — уточнил Ковтонюк.
Кроме того, этим законопроектом предлагается изменить принцип финансирования системы здравоохранения.
По словам замминистра, теперь медучреждения будут получать средства, исходя из количества оказанных услуг, а не количества коек в нем. Для этого медицинским учреждениям необходимо будет заключить договора с Национальной службой здоровья, которую в ближайшее время планируется создать.
«Средства будут идти там и туда, куда придет человек, где человек получает медицинские услуги», — констатировал Павел Ковтонюк.
В то же время, как уточнил замминистра ведомства, законопроектом предложено признать в Украине международные протоколы лечения. После предварительной поддержки правительством законопроект намерены передать в Национальный совет реформ.
Следует отметить, что сегодня, 16 марта Кабмин принял порядок компенсации стоимости лекарств из госбюджета.
Теги: Донбасс, закон, медицина, Кабмин
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