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Кабмин продлит ЧП в энергетике
Украинское правительство продлит действие чрезвычайных мер в энергетической сфере
Об этом на заседании Кабинета министров в четверг, 16 марта, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Politeka.
Также он сообщил, что в четверг состоится заседание антикризисного штаба, который проведет вице-премьер Владимир Кистион.
«Сегодня мы примем решение о продлении чрезвычайных мер в энергетике нашей страны. Это вынужденный шаг. Но мы должны выйти из этих реалий сильнее. Цель энергетической независимости будет достигнута.», — сказал Гройсман.
По его словам, правительство работает над различными вариантами удержания ситуации и минимизации негативных последствий.
Напомним, Кабинет министров принял распоряжение «О применении временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии» 15 февраля.
Об этом просили компания «Укрэнерго» и Министерство топлива и энергетики из-за блокирования поставок антрацита из временно оккупированных территорий Донбасса.
Отметим также, 15 марта СНБО принял решение о временном полном прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными территориями. Под запрет не попадают гуманитарные грузы и пересечение линии разграничения людьми.
Теги: Донбасс, энергетика, чрезвычайное положение, Кабмин
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