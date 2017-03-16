Как деньги украинских «заробитчан» влияют на курс гривны

16.03.2017 16:18

На сегодняшний день уровень импорта и экспорта в Украине не может существенно повлиять валютный рынок в стране. Такую точку зрения в комментарии ГолосUA высказал экономист Александр Охрименко.

«Нужно понимать, что скачки курса валюты происходит из-за того, что на сегодняшний день в Украине мало экспорта. Он есть, но экспортная выручка существенно не увеличилась и при этом импорт «лежит» из-за того, что импортеры не видят дальнейшей перспективы. Если раньше импортеры скупали валюту, что влияло на укрепление доллара, то сейчас у них на складах имеется много нераспроданных товаров, а набирать новое не спешат. Получается, что при небольшом количестве экспорта и импорта, гривна по отношению к доллару практически не меняется и остается на одном и том же уровне», - констатировал А. Охрименко.

Эксперт добавил, что небольшая ревальвация гривны стала возможна благодаря тому, что «деньги украинских «заробитчан» продолжают поступать в Украину».

«Частично эти деньги идут на валютный рынок, где меняются и это обеспечивает нам небольшое укрепление гривны. Да эти средства не могут серьезно повлиять на курс доллара, для этого украинцы должны «завалить» валютный рынок долларами, но небольшой приток этих денег стабильно обеспечивает укрепление гривны», - резюмировал А. Охрименко.

Источник: from-ua.com