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Как Порошенко будет бороться с двойным гражданством в Украине
16.03.2017 09:57
Президент Украины Петр Порошено объяснил, как он собирается бороться с двойным гражданством в Украине
Как пишет Politeka, об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.
«Я буду делать все от меня зависящее, чтобы в украинском парламенте были только украинские народные депутаты с украинским гражданством, потому что это вопрос национальной безопасности», — написал он.
Президент отметил недопустимость того, что чиновники открыто демонстрируют обществу паспорта других государств.
«Я как Президент не собираюсь с этим мириться, поэтому предложил парламенту рассмотреть законопроект, который делает невозможным наличие двойного гражданства. Особенно это касается государственных чиновников и народных депутатов», — добавил Порошенко.
Теги: Украина, Донбасс, гражданство, Порошенко
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