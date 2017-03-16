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Львівське сміття знайшли у Чорнобилі
Кілька десятків тонн львівського сміття дісталося Чорнобиля. У двох районах зони відчуження виявили вісім куп відходів, інформує replyua.net з посиланням на ТСН.
На чеках та документах адреси Львова. Одну гору сміття виявили працівники лісгоспу. Його викинули на дорогу біля села, яке покинули після аварії на ЧАЕС, іншу – на закинутому аеродромі, яка фактично є зоною відчуження. Проте доступ до цього місця вільний. З’ясувалося, що заїхали туди на вихідні. Місцеві вирішили насипати земляний вал, щоб перекрити дорогу. Ще чотири купи сміття виявили у сусідньому Поліському районі. З дороги їх не видно. Сміття випадково помітили дорожні ремонтники. Водії були зі Львівщини. Їх помітили місцеві, коли вони заїжджали випити кави до сільського магазину.
Правоохоронці шукають водіїв. Їм загрожує штраф до трьох тисяч гривень, а суд може зобов’язати їх заплатити й за прибирання. Місцеві жителі зібралися самотужки відстежувати всі фури та боротися з ними. Зараз сміття зачистили бюджетним коштом. Тепер львівське сміття стало проблемою чиновників Іванківської районної адміністрації. З моменту пожежі на Грибовицькому звалищі такі купи виявляли вже по всій Україні.
Теги: Донбасс, Львов, Чернобыль, мусор
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