НБУ готовит санкции против «дочек» банков России

16.03.2017 13:07

Нацбанк предложил «разумные» санкции к пяти российским «дочкам» крупных банков. Предлагается наложить запрет на транзакции между «дочками» и их российскими метрополиями. По мнению известного израильского политического эксперта Соломона Манна такое решение НБУ – это все равно что закрытие банков, поскольку сейчас Россия докаптализирует за свой счет украинские банки, а получить деньги обратно уже не сможет.



Эксперт отмечает, что речь идет о всей сети «Сбербанка России», а это пять банков – Проминвестбанк, ВТБ Банк, БМ Банк (группа ВТБ), Сбербанк, VS Bank. Соломон Манн подчеркивает, что кроме того, «Сбербанк России» ведет все иностранные транзакци по спецканалу со «Сбербанком», имеющим прямую связь с «Манхеттен банком» и «Креди Свис».



«Иными словами: акция министра МВД Арсена Авакова по уничтожению финансовой системы страны обрела реальные формы. Будем следить за событиями. Аналитики уже начали рекомендовать изымать вклады и уходить из российских банков, ибо дни их в Украине сочтены и вкладчики могут вообще потерять свои деньги, пока что наедятся на то, что российские банки устоят – не приходится», – подытожил Соломон Манн.

Источник: http://replyua.net