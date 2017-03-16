Ноу-хау от коммунальщиков: почему украинцам приходится платить за тепло на 500 гривен больше

16.03.2017 13:50

Украинцам начали приходить первые платежки за февраль. Несмотря на то, что вторая половина месяца была теплой, на суммах в квитанциях это почти не отразилось. Кроме того, коммунальщики зарабатывают на общих коридорах в парадных — за них приходится платить как за собственную квартиру, пишут Вести.

В Днепре жильцам дома по адресу Запорожское шоссе, 68, счета за тепло пришли еще больше, чем за холодный январь, в среднем на 500 грн. Хозяева двухкомнатной квартиры должны заплатить около 2000 грн, а трехкомнатной — 3000 грн.

«И это при том, что в феврале 28 дней, и месяц был намного теплее, чем январь. Пересчитывать не хотят, говорят, сколько потратили, столько и платите», — рассказала жительница дома Валентина.

В Киеве на бульваре Давыдова жительнице трехкомнатной квартиры пришла платежка на 1300 грн. «За январь платила 1500 грн. Разница есть, но слишком маленькая как для теплого и короткого февраля», — говорит Юлия.

«А нам за 76 кв. м пришел счет на 3100 грн, точно такой, как и за январь. Считают как хотят, и ничего им не докажешь», — возмущена Виктория Святова.

Кстати, тепловики теперь придумали новый способ, как зарабатывать на жильцах, которые установили счетчики в квартирах. «Мой счетчик насчитал 750 грн за три батареи в квартире. А мне накинули в «Киевэнерго» еще 500 грн за отопление мест общего пользования в коридоре. Но ведь за коридор платят все, значит сумма должна быть значительно меньше. Я платить не собираюсь. А будут настаивать, буду по 2 грн платить. Вроде, и не отказываюсь, а платежи растяну лет на тридцать», — говорит киевлянин Роман Сабодаш.

Такая же ситуация и в Харькове. «Мы уже подписи в доме собираем по поводу этих общих мест в доме. Такое впечатление, что там должно быть натоплено, как в преисподней. А на самом деле там батареи еле дышат. Это просто хитрость коммунальщиков — доплачиваем за тех, кто не платит, и за тех, кто экономит», — рассказала харьковчанка Жанна Коваленко.

Экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко говорит, что жильцы имеют право провести аудит выставленных им счетов. «Оформляйте заявку и требуйте, чтобы вам предоставили сумму гигакалорий, а также чтобы представители КП показали вам техпаспорт дома. Там указаны все жилые и нежилые помещения. И все это можно просчитать. Все, кто это делал, выясняли, что их обманывают на 30%. Если «Киевэнерго» или другая поставляющая тепло организация отказывается предоставить вам данные, то вы имеете право не платить. Потому что потребитель, который не понимает за что платит, может этого не делать», — пояснил Кучеренко.

Экономический эксперт Александр Охрименко отметил, что нам не стоит ждать меньших счетов за февраль. «У нас действует устаревшая, еще советская система учета. Диспетчеры не могут за один последний день месяца снять все показатели с домовых счетчиков, им на это требуется две недели. То есть фактически мы сейчас платим за показания января. А в следующий раз, когда придут платежки за март, мы будем платить за показания февраля. Теоретически там счета должны быть меньше, но что будет на практике — посмотрим», — говорит Охрименко.

По словам эксперта, поставщики тепла должны были за свой счет каждому в квартиру установить индивидуальный счетчик и снимать показания с помощью компьютерных технологий.

«Так, как это происходит с мобильной связью. Мы же сами не счфитаем каждый разговор или СМС-сообщение, все делается автоматически», — сказал Охрименко. Правда, в «Киевэнерго» уверяют, что к следующему отопительному сезону оборудуют все домовые счетчики столицы модемами дистанционной передачи данных.

Источник: http://from-ua.com