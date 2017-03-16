Парасюка хотят лишить неприкосновенности

16.03.2017 17:15

Украинская полиция намерена просить Генеральную прокуратуру страны инициировать снятие неприкосновенности с депутата Верховной рады Владимира Парасюка, заявил глава Донецкой областной полиции Вячеслав Аброськин, передает РИА Новости.

Ранее украинская полиция заявила, что во вторник на блокпосту возле Славянска в Донецкой области произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. В результате конфликта, по данным правоохранителей, пострадали семь полицейских. По данным полиции, в конфликте участвовал Парасюк, который "с угрозами, матом начал оскорблять сотрудников полиции и пытаться своими действиями спровоцировать драку". Согласно украинскому законодательству, парламент по представлению генпрокурора может лишить депутата неприкосновенности, для этого необходимо 226 голосов парламентариев.

"Мы будем обращаться к генеральному прокурору Украины относительно снятия неприкосновенности и привлечении к ответственности народного депутата Владимира Парасюка", — цитирует слова Аброськина пресс-служба областной полиции.

Источник: http://from-ua.com