Порошенко анонсировал новые бизнес-санкции за сотрудничество с «ДНР/ЛНР»

16.03.2017 11:40

Президент Петр Порошенко выступает за введение санкций против тех российских предприятий, которые будут покупать продукцию у захваченных боевиками украинских предприятий. Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, передают Українські Новини.

"Мы будем отслеживать на тех предприятиях, которые не остановлены, если они будут отправлять продукцию на те или иные российские предприятия, мы будем требовать поддержки наших иностранных партнеров, чтобы против этих российских предприятий также были применены санкции, потому что это украденное имущество", - сказал он.

При этом Порошенко добавил, что Украина видит полное понимание международных партнеров в этом вопросе.

Источник: from-ua.com