- Порошенко назвал условия для снятия торговой блокады Донбасса08:57
- Львівське сміття знайшли у Чорнобилі08:45
- На Закарпатті розквітнув шафран08:35
- Неопрятные билборды «украшают» весенние улицы08:25
- Теперь показания счетчиков можно передавать через Viber07:30
- От найдёныша до рая (фронтовой словарь обывателя)07:20
- Добробаты: Они остановили вражескую лавину07:05
- В Украине изменили процедуру техосмотра автомобилей20:48
- Предприимчивые деятели украли у переселенки более 600 тысяч гривен20:26
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса20:05
Порошенко назвал условия для снятия торговой блокады Донбасса
По словам президента, украинская сторона готова снять запрет на перемещение грузов, если предприятия в ОРДЛО будут возвращены украинским собственникам и наступит перемирие
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что украинская сторона готова отменить запрет на передвижение грузов через линию разграничения на востоке страны, если предприятия на оккупированных территориях Донбасса будут возвращены украинским владельцам и будет соблюдаться режим прекращения огня.
"Мы говорим: верните предприятия украинским владельцам, не зависимо от того, государственная это форма собственности или нет. Ведь и государственную форму собственности захватили. Обеспечьте первый и второй пункт Минских соглашений – прекращение огня и отвод тяжелой техники и артиллерии, и мы снимаем ограничительные меры по перемещению грузов через линию столкновения", – сказал он в интервью украинским телеканалам в среду вечером.
Он напомнил, что захват украинских предприятий произошел буквально в несколько дней, и в среду было объявлено о принудительной смене владельцев предприятий.
Ранее в среду, 15 марта, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о временном полном прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей, однако оно не касается гуманитарных грузов и пересечения линии разграничения людьми.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, торговля, блокада, Порошенко
- Блокада Донбасса: "Укрзализныця" уже получила более 40 млн. грн. убытков
- Тука выступил против "Великой Китайской стены" на оккупированном Донбассе
- "У нас есть как минимум четыре повода, чтобы вмешаться в управление государством" - ветераны добровольческих батальонов
- Тука считает, что блокада Донбасса сыграла на руку России и украинским коррупционерам и контрабандистам
- Блокада Донбасса: как власть и олигархи используют патриотизм украинцев - мнение эксперта (ВИДЕО)
- Блокада Донбасса: если бы ветераны АТО в 2014 не стали защищать государство, то не было бы Украины - Бутусов
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Неопрятные билборды «украшают» весенние улицы08:25
- Добробаты: Они остановили вражескую лавину07:05
- Завтра в Донбасс прибудет «гумконвой» из России22:39
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас" 22:19
- В Константиновке сыпется мост за 26 миллионов. ВИДЕО 21:33
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса20:05
- Шкиряк пояснил кому разрешат пересекать линию разграничения19:15
- Аброськин: "Шоу имени Парасюка" продолжается. Скоро в Интернете появятся снимки "Вова в бинтах"18:50
- Масштабный пожар в Мариуполе: горит склад пенопласта18:00
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Порошенко назвал условия для снятия торговой блокады Донбасса08:57
- Львівське сміття знайшли у Чорнобилі08:45
- На Закарпатті розквітнув шафран08:35
- Неопрятные билборды «украшают» весенние улицы08:25
- Чарли Ханнэм рассказал о причинах отказа сниматься в "50 оттенках серого"07:52
- Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение07:40
- Теперь показания счетчиков можно передавать через Viber07:30
- От найдёныша до рая (фронтовой словарь обывателя)07:20
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение07:40
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только21:16
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- 8 мифов о жизни бизнесменов09:25
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- Тайная жизнь Лугандона
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича
- 94 километра трассы «Мариуполь-Запорожье» выведены из строя
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса
- У Путина приняли беспрецедентное решение в ответ на продление санкций ЕС