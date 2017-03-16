Порошенко прокомментировал возможность проведения досрочных выборов

16.03.2017 14:45

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам 15 марта, что очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2019 году, передает Корреспондент со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Парламент должен провести свои очередные парламентские выборы в 2019 году", − отметил Порошенко.

По его словам, Украина должна использовать время без выборов на внедрение необходимых реформ в стране.

"Поскольку в соответствии с Конституцией, решение о досрочных парламентских выборах и о роспуске парламента принимает исключительно президент Украины, я хочу успокоить этих оппозиционеров и отметить, что никаких досрочных парламентских выборов, в которых заинтересована Россия, которая заинтересована в дестабилизации ситуации, я им не подарю", − подчеркнул украинский лидер.