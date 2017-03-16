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Порошенко прокомментировал возможность проведения досрочных выборов
Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам 15 марта, что очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2019 году, передает Корреспондент со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Парламент должен провести свои очередные парламентские выборы в 2019 году", − отметил Порошенко.
По его словам, Украина должна использовать время без выборов на внедрение необходимых реформ в стране.
"Поскольку в соответствии с Конституцией, решение о досрочных парламентских выборах и о роспуске парламента принимает исключительно президент Украины, я хочу успокоить этих оппозиционеров и отметить, что никаких досрочных парламентских выборов, в которых заинтересована Россия, которая заинтересована в дестабилизации ситуации, я им не подарю", − подчеркнул украинский лидер.
Теги: Украина, Донбасс, выборы, Порошенко
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