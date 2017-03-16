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Порошенко ввел санкции против российских банков. СПИСОК

16.03.2017 15:03
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Порошенко ввел санкции против российских банков. СПИСОК

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении ряда юридических лиц.

Об этом сообщает сайт президента, передает УП.

Санкции сроком на один год будут применены к ПАТ "Сбербанк, ПАТ "ВіЕс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ПАО "ВТБ БАНК", ПАО "БМ БАНК" в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

Как отмечается в соответствующем Указе, решение СНБО было принято согласно статье 5 Закона Украины "О санкциях" и с учетом предложений Национального банка Украины.

Кабинет министров вместе с Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций и безотлагательно принять меры относительно запрета размещения средств государственных предприятий, учреждений, организаций и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, в банках, указанных в решении СНБО.

Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер до соответствующих юридических лиц.

Контроль за выполнением решения возлагается на Секретаря СНБО Александра Турчинова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.



Теги: Донбасс, банк, Сбербанк, санкции, Порошенко
 
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