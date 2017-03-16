- Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса10:45
- В ДПС повідомили про припинення перевезення вантажів через лінію розмежування в ОРДЛО10:30
- Синоптики предупредили о сложных погодных условиях до конца недели10:20
- Как Порошенко будет бороться с двойным гражданством в Украине09:57
- Новый вид оплаты за коммуналку: насколько легче станет платить09:45
- Через мандри львівського сміття порушено більше 10 справ09:35
- Порошенко назвал условия для снятия торговой блокады Донбасса08:57
- Львівське сміття знайшли у Чорнобилі08:45
- На Закарпатті розквітнув шафран08:35
- Неопрятные билборды «украшают» весенние улицы08:25
Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса
Российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов рассказал о новом плане Кремля в отношении востока Украины. Об этом Илларионов поведал в интервью радиостанции "Эхо Москвы", передает Апостроф.
По словам Илларионова, ситуация на Донбассе сейчас "находится в состоянии третьего этапа".
Первым этапом бывший советник Путина называет этап создания "Новороссии", который провалился.
"Второй этап был ДНР-ЛНР, но не просто ДНР-ЛНР, а попытка всучить ДНР-ЛНР назад в Украину с тем, чтобы управлять Украиной с помощью ДНР-ЛНР", — отмечает Илларионов. По его словам, ради этого и был задуман так называемый минский процесс. Бывший советник Путина говорит, что с этим этапом у РФ также не получилось.
Илларионов утверждает, что сейчас, после смены власти в США, Кремль начал третий этап — "суверенизацию ДНР-ЛНР".
"Это предоставление паспортов (вот это признание паспортов), это введение российского рубля, это уже там замена людей и, возможно (чего нельзя исключить), обращение от новых так называемых легитимных властей ДНР-ЛНР с просьбой к Владимиру Владимировичу Путину о введении российских войск", — перечисляет экс-советник Путина.
Он отмечает, что вышеназванная просьба, очевидно, будет удовлетворена. По мнению Илларионова, подобную операцию могут приурочить к третьей годовщине войны на Донбассе.
"Это тоже еще один из подарочков, подарочков потенциальным избирателям на выборах 2018 года", — отмечает экс-советник Путина.
Источник: from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Кремль, план, ДНР, ЛНР
- "Моськи Путина проиграли", - российский политолог пророчит переворот в Кремле
- Россия начнет новую спецоперацию по Украине в апреле
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
- Позиция Кремля: Введение в «Л/ДНР» внешнего управления на украинских предприятиях – не «отжим»
- В "ДНР" похоронили кремлевский проект
- Мнение эксперта: Россия уверенно выполняет "дорожную карту" по федерализации Украины
- В ДПС повідомили про припинення перевезення вантажів через лінію розмежування в ОРДЛО10:30
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Неопрятные билборды «украшают» весенние улицы08:25
- Добробаты: Они остановили вражескую лавину07:05
- Завтра в Донбасс прибудет «гумконвой» из России22:39
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас" 22:19
- В Константиновке сыпется мост за 26 миллионов. ВИДЕО 21:33
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса20:05
- Шкиряк пояснил кому разрешат пересекать линию разграничения19:15
- Аброськин: "Шоу имени Парасюка" продолжается. Скоро в Интернете появятся снимки "Вова в бинтах"18:50
- Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса10:45
- В ДПС повідомили про припинення перевезення вантажів через лінію розмежування в ОРДЛО10:30
- Синоптики предупредили о сложных погодных условиях до конца недели10:20
- Самойлова рассказала о скандальной поездке в Крым в 2015 году10:10
- Как Порошенко будет бороться с двойным гражданством в Украине09:57
- Новый вид оплаты за коммуналку: насколько легче станет платить09:45
- Через мандри львівського сміття порушено більше 10 справ09:35
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Порошенко назвал условия для снятия торговой блокады Донбасса08:57
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение07:40
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только21:16
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- 8 мифов о жизни бизнесменов09:25
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- Тайная жизнь Лугандона
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича
- 94 километра трассы «Мариуполь-Запорожье» выведены из строя
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса
- У Путина приняли беспрецедентное решение в ответ на продление санкций ЕС