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Синоптики предупредили о сложных погодных условиях до конца недели
До конца текущей недели погода преподнесет украинцам неприятные сюрпризы – во всех регионах ожидаются осадки, причем в некоторых областях выпадет снег.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня в центре, на севере и на западе страны пройдет мокрый снег, в дневные часы воздух будет прогреваться до 2-8 градусов тепла. Только в Ужгороде ожидается высокая температура – около 10 градусов тепла. 17 марта погода резко изменится в западных областях – здесь выглянет солнце. Воздух прогреется до 7 градусов со знаком плюс. На остальной территории будет пасмурно, в дневные часы столбик термометра поднимется до отметки в 5-7 градусов. Во всех областях, за исключением западных, ожидаются осадки в виде дождя.
В субботу дождливая погода вернется в западные регионы, также синоптики прогнозируют осадки на севере и востоке Украины. А вот на юге будет солнечно и до +10 градусов. В воскресенье дожди и мокрый снег пройдут по всей Украине. В ночные часы местами будет до 2 градусов мороза, а днем столбик термометра поднимется до 5-9 градусов со знаком плюс.
Теги: Донбасс, погода, весна
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