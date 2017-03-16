- Трампу предложили план сдерживания Путина12:35
- Украинские реформаторы получат $54 миллиона от США12:14
- Чубаров объяснил, почему крымчане критикуют украинских политиков11:57
- Порошенко анонсировал новые бизнес-санкции за сотрудничество с «ДНР/ЛНР»11:40
- В предвкушении «Безвиза»: крупные авиаперевозчики заходят в Украину11:28
- Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса10:45
- В ДПС повідомили про припинення перевезення вантажів через лінію розмежування в ОРДЛО10:30
- Синоптики предупредили о сложных погодных условиях до конца недели10:20
- Как Порошенко будет бороться с двойным гражданством в Украине09:57
- Новый вид оплаты за коммуналку: насколько легче станет платить09:45
Трампу предложили план сдерживания Путина
Вооружение Украины является одним пунктов плана сдерживания Путина, который предлагает президенту США Дональду Трампу бывший помощник заместителя министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Майкл Карпентер. Предложение из 6 составляющих Карпентер опубликовал в статье во влиятельном издании Foreign Policy, передает УНИАН со ссылкой на «Голос Америки».
"На самом деле существует прямая связь между агрессией России в Украине и ее вмешательством в выборы в США. Усилия России получить более сговорчивую фигуру во главе Белого дома, частично, преследуют цель отвлечь администрацию США от поддержки Украины", - рассуждает экс-чиновник администрации Обамы.
Карпентер предлагает Белому дому, Государственному департаменту и Пентагону следующие шаги:
1. Продолжить усиливать Украину для противостояния агрессии со стороны России. Автор предлагает продолжить и расширить программу военной подготовки украинских вооруженных сил военными специалистами НАТО, а также предоставить Украине оборонительные вооружения и оборудования. "В этот перечень входят противотанковые ракеты и контрбатарейные радары с системами контроля, которые позволят украинским подразделениям наносить удары в ответ по точкам вражеской артиллерии", - пишет Карпентер.
2. США должны напрямую приобщиться к дипломатическим усилиям, направленным на разрешение конфликта. "Из-за отсутствия США в переговорном процессе, лидеры Нормандского процесса согласились на недоработанный Минский протокол от февраля 2015-го года, который повысил роль ставленников России в переговорах и дал России повод блокировать выполнение Минских договоренностей", - объясняет эксперт.
3. Решения конфликта не достичь без дополнительных рычагов влияния на Россию. США должны быть готовыми единолично, без поддержки из Европы, ввести финансовые санкции в отношении России с тем, чтобы заставить ее выполнять Минские соглашения.
4. Администрация США должна вместе с европейскими партнерами предложить четкие шаги, которые обеспечат выполнение Минских соглашений и последовательность их воплощения.
5. Администрация Трампа должна давить на власти Украины, чтобы добиться изменения характера работы судебной системы, которая сейчас по мнению Карпентера, мешает борьбе с коррупцией.
6. Администрация США должна добиваться увеличения поддержки демократического развития Украины и Европы. "Для продолжения прогресса Украины необходима скоординированное, активное участие лидеров Европы и США, чтобы гарантировать, что Украина в дальнейшем будет реформироваться, усиливать собственные демократические институты и развивать способность защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - пишет Карпентер.
Источник: from-ua.com
Теги: США, Донбасс, Путин
- Жители Краматорска подозревают, что от них скрывают правду о добыче слацевого газа
- Оскар - 2013. Девять лучших фильмов года
- Резня в Бруклине: задержан кузен убитых детей
- Американцы собрали 100 тысяч подписей в поддержку Лепса
- Крупнейшая социальная сеть нарушила тайну переписки
- Жанна Фриске не может ходить: за ней ухаживают близкие люди (ВИДЕО)
- Боевики получили от Путина 40 машин «подкрепления»11:18
- В ДПС повідомили про припинення перевезення вантажів через лінію розмежування в ОРДЛО10:30
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Неопрятные билборды «украшают» весенние улицы08:25
- Добробаты: Они остановили вражескую лавину07:05
- Завтра в Донбасс прибудет «гумконвой» из России22:39
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас" 22:19
- В Константиновке сыпется мост за 26 миллионов. ВИДЕО 21:33
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса20:05
- Шкиряк пояснил кому разрешат пересекать линию разграничения19:15
- Трампу предложили план сдерживания Путина12:35
- Новый постпред США при ООН жестко высказалась по поводу России12:22
- Украинские реформаторы получат $54 миллиона от США12:14
- Чубаров объяснил, почему крымчане критикуют украинских политиков11:57
- Порошенко анонсировал новые бизнес-санкции за сотрудничество с «ДНР/ЛНР»11:40
- В предвкушении «Безвиза»: крупные авиаперевозчики заходят в Украину11:28
- Боевики получили от Путина 40 машин «подкрепления»11:18
- Скандал в США: опубликованы кадры корабля РФ, подкравшегося к подлодкам ВМФ — фото11:08
- Объявлены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов10:58
- Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса10:45
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение07:40
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только21:16
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- 8 мифов о жизни бизнесменов09:25
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- Тайная жизнь Лугандона
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас"
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса
- 94 километра трассы «Мариуполь-Запорожье» выведены из строя