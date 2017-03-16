Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинские реформаторы получат $54 миллиона от США

16.03.2017 12:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинские реформаторы получат $54 миллиона от США

Правительство США выделило 54 миллиона долларов на дополнительную помощь Украине, сообщает Корреспондент со ссылкой на Голос Америки.

Отмечается, что межправительственный договор подписали первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и директор миссии агентства США по международному развитию Сьюзен Фриц. Транш будет направлен на проведение реформ в Украине.

"Согласно этим соглашениям, Украине будет дополнительно выделено 54 миллиона долларов на поддержку критически важных реформ. Деньги пойдут на борьбу с коррупцией, экономические превращения и развитие демократии. Я убеждена, что эта дополнительная помощь еще на один шаг приблизит украинский народ к тому уровню благополучия демократии, к которому он стремится и которого он заслуживает", − отметила посол США в Украине Мари Йованович.

Кубив добавил, что деньги должны пойти на три направления: энергетическую сферу, соблюдение норм верховенства права и "самый важный – подотчетность правительства Украины гражданам Украины".

 

Источник: from-ua.com



Теги: США, Донбасс, миллионы, реформы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх