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Украинские реформаторы получат $54 миллиона от США
Правительство США выделило 54 миллиона долларов на дополнительную помощь Украине, сообщает Корреспондент со ссылкой на Голос Америки.
Отмечается, что межправительственный договор подписали первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и директор миссии агентства США по международному развитию Сьюзен Фриц. Транш будет направлен на проведение реформ в Украине.
"Согласно этим соглашениям, Украине будет дополнительно выделено 54 миллиона долларов на поддержку критически важных реформ. Деньги пойдут на борьбу с коррупцией, экономические превращения и развитие демократии. Я убеждена, что эта дополнительная помощь еще на один шаг приблизит украинский народ к тому уровню благополучия демократии, к которому он стремится и которого он заслуживает", − отметила посол США в Украине Мари Йованович.
Кубив добавил, что деньги должны пойти на три направления: энергетическую сферу, соблюдение норм верховенства права и "самый важный – подотчетность правительства Украины гражданам Украины".
Источник: from-ua.com
Теги: США, Донбасс, миллионы, реформы
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