В МИД Украины отреагировали на новую резолюцию Европарламента

16.03.2017 21:10

Министерство присоединились к требованию ЕП освободить удерживаемых в России и на оккупированных территориях граждан Украины

Министерство иностранных дел Украины приветствует резолюцию Европейского Парламента с призывом к России освободить украинских политзаключенных, которых РФ незаконно удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Этим решением законодательный орган Европейского Союза еще раз подтвердил безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и дал четкий сигнал Российской Федерации, что ее попытка аннексии Крыма никогда не будет признана ЕС и его государствами-членами", – говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство Украины приветствует также четкий акцент европейских парламентариев на том, что санкции, введенные против России за попытку аннексии неотъемлемой части Украины, могут быть отменены только после восстановления суверенитета Украины над Крымом.

В МИД Украины довольны также призывом к расширению персональных санкций против лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека.

"Как знак полной преданности международному праву и единодушия с Украиной в противодействии российской агрессии воспринимаем высказанную в резолюции поддержку инициатив нашего государства о начале международного переговорного формата о деоккупации Крыма с участием ЕС", – подчеркнул МИД.

Министерство призвало Россию немедленно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины на территории оккупированного Крыма и на территории РФ, прекратить агрессию и восстановить уважение к международному праву, суверенитету и территориальной целостности Украины.



