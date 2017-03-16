- Украинские реформаторы получат $54 миллиона от США12:14
- Чубаров объяснил, почему крымчане критикуют украинских политиков11:57
- Порошенко анонсировал новые бизнес-санкции за сотрудничество с «ДНР/ЛНР»11:40
- В предвкушении «Безвиза»: крупные авиаперевозчики заходят в Украину11:28
- Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса10:45
- В ДПС повідомили про припинення перевезення вантажів через лінію розмежування в ОРДЛО10:30
- Синоптики предупредили о сложных погодных условиях до конца недели10:20
- Как Порошенко будет бороться с двойным гражданством в Украине09:57
- Новый вид оплаты за коммуналку: насколько легче станет платить09:45
- Через мандри львівського сміття порушено більше 10 справ09:35
В предвкушении «Безвиза»: крупные авиаперевозчики заходят в Украину
Министр инфраструктуры Владимир Емельян в эфире «Громадського радио» рассказал о том, как изменится пассажиропоток на украинском рынке после начала работы авиаперевозчика Raynair. По словам министра, 2016 год стал ростом авиаперевозок в Украине. А 2017 год – лоукостеров в Украине. В Украину зашел такой мощный перевозчик, как Raynair, продолжаются переговоры с двумя лоукостерами из Европы.
«Мы надеемся, что в этом году будут успешно завершены переговоры по создании еще одной национальной авиакомпании, которая обеспечат свободную конкуренцию, а свободная конкуренция – это безусловное получение качественных сервисов по невысокой цене. Мы будем выступать за это, потому что есть высокая экономическая привлекательность Одессы, Харькова, Херсона, Черновцов, Винницы. Надеюсь, те амбициозные планы, которые имеют международные авиалинии Украины, Raynair и другие перевозчики, у нас получится точно совместить, чтобы была максимальная синергия и эффект для граждан», – отметил Владимир Омелян.
По его словам, то, что крупные авиаперевозчики обращают свой интерес к Украине свидетельствует о том, что безвизовый режим с ЕС для Украину очень близок. Многие компании понимают, что больше украинцев сможет летать, с другой стороны есть еще фактор экономической напряженности, военных действий, агрессии РФ, поэтому для нас очень важно, что мощные лоукосты преодолевают риски и заходят в Украину.
Источник: replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, безвизовый режим
- Боевики получили от Путина 40 машин «подкрепления»11:18
- В ДПС повідомили про припинення перевезення вантажів через лінію розмежування в ОРДЛО10:30
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Неопрятные билборды «украшают» весенние улицы08:25
- Добробаты: Они остановили вражескую лавину07:05
- Завтра в Донбасс прибудет «гумконвой» из России22:39
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас" 22:19
- В Константиновке сыпется мост за 26 миллионов. ВИДЕО 21:33
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса20:05
- Шкиряк пояснил кому разрешат пересекать линию разграничения19:15
- Новый постпред США при ООН жестко высказалась по поводу России12:22
- Украинские реформаторы получат $54 миллиона от США12:14
- Чубаров объяснил, почему крымчане критикуют украинских политиков11:57
- Порошенко анонсировал новые бизнес-санкции за сотрудничество с «ДНР/ЛНР»11:40
- В предвкушении «Безвиза»: крупные авиаперевозчики заходят в Украину11:28
- Боевики получили от Путина 40 машин «подкрепления»11:18
- Скандал в США: опубликованы кадры корабля РФ, подкравшегося к подлодкам ВМФ — фото11:08
- Объявлены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов10:58
- Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса10:45
- В ДПС повідомили про припинення перевезення вантажів через лінію розмежування в ОРДЛО10:30
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение07:40
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только21:16
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- 8 мифов о жизни бизнесменов09:25
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- Тайная жизнь Лугандона
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас"
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса
- 94 километра трассы «Мариуполь-Запорожье» выведены из строя