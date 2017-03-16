Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В предвкушении «Безвиза»: крупные авиаперевозчики заходят в Украину

16.03.2017 11:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В предвкушении «Безвиза»: крупные авиаперевозчики заходят в Украину

Министр инфраструктуры Владимир Емельян в эфире «Громадського радио» рассказал о том, как изменится пассажиропоток на украинском рынке после начала работы авиаперевозчика Raynair. По словам министра, 2016 год стал ростом авиаперевозок в Украине. А 2017 год – лоукостеров в Украине. В Украину зашел такой мощный перевозчик, как Raynair, продолжаются переговоры с двумя лоукостерами из Европы. 

«Мы надеемся, что в этом году будут успешно завершены переговоры по создании еще одной национальной авиакомпании, которая обеспечат свободную конкуренцию, а свободная конкуренция – это безусловное получение качественных сервисов по невысокой цене. Мы будем выступать за это, потому что есть высокая экономическая привлекательность Одессы, Харькова, Херсона, Черновцов, Винницы. Надеюсь, те амбициозные планы, которые имеют международные авиалинии Украины, Raynair и другие перевозчики, у нас получится точно совместить, чтобы была максимальная синергия и эффект для граждан», – отметил Владимир Омелян.

По его словам, то, что крупные авиаперевозчики обращают свой интерес к Украине свидетельствует о том, что безвизовый режим с ЕС для Украину очень близок. Многие компании понимают, что больше украинцев сможет летать, с другой стороны есть еще фактор экономической напряженности, военных действий, агрессии РФ, поэтому для нас очень важно, что мощные лоукосты преодолевают риски и заходят в Украину. 

 

Источник:  replyua.net



Теги: Украина, Донбасс, безвизовый режим
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх