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В Украине появится реестр всех военнообязанных
В Украине появится Единый государственный реестр военнообязанных (призывников)
Как передает Politeka, за соответствующий законопроект в повторном втором чтении проголосовали 236 народных депутатов.
В этом государственном реестре будет храниться информация обо всех призывниках страны. По мнению депутатов, реестр поможет ведению воинского учета; планированию и выполнению мероприятий мобилизации, призыва на срочную военную службу, принятия на военную службу по контракту; информационному обеспечению лиц, уволенных с военной службы, имеют право на пенсию, и членов семей погибших военнослужащих сведениями о воинского учета.
В системе будут храниться персональные и служебные данные военнообязанных граждан Украины в возрасте от 17 до 60 лет. К примеру, сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения. Помогут составлять реестр ЦИК, Госпогранслужба, Минобразования, миграционная и фискальная службы.
Владеть этой информацией будет Министерство обороны, распоряжаться — Генеральный штаб.
Напомним, инициаторами законопроекта были Сергей Пашинский, Тарас Пастух и Иван Винник.
Теги: Украина, Донбасс, призыв, реестр, военнослужащий
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