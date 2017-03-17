Аэропорт "Борисполь" вошел в десятку лучших аэропортов Восточной Европы

17.03.2017 22:43

Международный аэропорт "Борисполь" признан одним из лучших в Восточной Европе, заняв третье место в рейтинге британского исследовательского агентства Sky Trax, сообщают украинские СМИ.

Британской агентство составило рейтинг лучших воздушных гаваней в разных уголках планеты. В частности в Восточной Европе первенство одержал аэропорт в Будапеште (Венгрия). На втором месте аэропорт Талина (Эстония) и замыкает тройку лидеров наш "Борисполь".

Отметим, что в целом по Европе на первом месте оказался аэропорт Мюнхена (Германия). За ним расположились Цюрих и Лондон.