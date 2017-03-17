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Курс НБУ на 17 марта: доллар и евро подорожали
17.03.2017 08:36
Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на пятницу, 17 марта.
Курс доллара укрепился на 9 копеек - до 26,97 грн.
Евровалюта подорожала на 33 копейки - 28,96 грн.
Курс российского рубля вырос до 0,463 грн.
Фото: 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, валюта, курс валют
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