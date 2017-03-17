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Почти половина украинцев считает, что возможна нормализация отношений между Киевом и Москвой
Только 24% опрошенных украинцев считают, что вообще невозможна нормализация двухсторонних отношений между Украиной и страной-агрессором РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова совместно с фондом Демократические инициативы, пишет news.liga.net.
49% респондентов считают, что нормализация между двумя странами возможна, но в отдаленной перспективе.
10% украинцев ответили, что это может произойти в ближайшее время.
Однако 47% респондентов уверены, что украинско-российские отношения могут улучшиться только при смене власти (президента) в РФ.
43% ответили, что при условии деоккупации Донбасса.
Опрос был проведен с 16 по 20 декабря 2016 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено более двух тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Фото: zn.ua/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, вера, дружба
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- Из-за обстрелов боевиков пострадала прифронтовая Жованка (ФОТО)13:42
- Почти половина украинцев считает, что возможна нормализация отношений между Киевом и Москвой13:30
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