Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Погода в Украине 17 марта: местами ожидаются дожди

17.03.2017 07:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Погода в Украине 17 марта: местами ожидаются дожди

Температура воздуха днем в стране +6...+8 градусов; ночные показатели будут -1...+1. Ветер западного направления 5-10 м/с.

В центральных областях ожидаются дожди. Температура воздуха в среднем по региону днем +6...+8, ночью от 0 до +2.

На севере Украины ожидаются без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем +6...+8, ночью от 0 до +2.

В городах восточной Украины ожидается дождь. Температура днем +7...+9, ночью +1...+3.

В южных областях синоптики обещают дождь. Температура днем +6...+8, ночью +1...+3.

В западной части ожидается без осадков. Температура воздуха в регионе ожидается +6...+8, ночью от 0 до +2.


Фото: telegraf.com.ua/

Теги: Украина, Донбасс, погода, весна
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх