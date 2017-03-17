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Погода в Украине 17 марта: местами ожидаются дожди
17.03.2017 07:39
Температура воздуха днем в стране +6...+8 градусов; ночные показатели будут -1...+1. Ветер западного направления 5-10 м/с.
В центральных областях ожидаются дожди. Температура воздуха в среднем по региону днем +6...+8, ночью от 0 до +2.
На севере Украины ожидаются без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем +6...+8, ночью от 0 до +2.
В городах восточной Украины ожидается дождь. Температура днем +7...+9, ночью +1...+3.
В южных областях синоптики обещают дождь. Температура днем +6...+8, ночью +1...+3.
В западной части ожидается без осадков. Температура воздуха в регионе ожидается +6...+8, ночью от 0 до +2.
Фото: telegraf.com.ua/
Теги: Украина, Донбасс, погода, весна
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