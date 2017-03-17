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С 1 мая в Украине увеличат пенсии
В 2017 году гражданам Украины увеличат пенсии и зарплаты, при этом дефицит бюджета пенсионного фонда пойдет на спад. Об этом заявил нардеп, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире программы "Большое интервью" на телеканале NewsOne.
"Наше первое задание — это сделать возрастание ВВП, чтобы увеличить доход, в первую очередь, пенсионного фонда. В этом году у нас такая динамика будет благодаря повышению минимальной зарплаты вдвое до уровня 3200 грн. Мы ожидаем значительное сокращение дефицита бюджета пенсионного фонда Украины", — заявил Розенко.
Кроме того, он сообщил, что повышение пенсий стоит ожидать уже мае, а потом и в декабре, этого года.
По словам Розенко, инфляция не повлияет на пенсии, так как "темпы повышения пенсий будут превышать темпы возрастания инфляции".
"С первого мая и первого декабря состоится повышение пенсий. В среднем это будет сделано на 10 процентов. Инфляция у нас запланирована на уровне приблизительно 8,5-9 процентов", — подчеркнул вице-премьер-министр.
Фото: www.62.ua
Теги: Украина, Донбасс, увеличение, пенсии
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