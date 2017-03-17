Сегодня на Чонгаре торжественно открыли вышку с вещанием на Крым

17.03.2017 21:25

В Украине состоялась церемония торжественного открытия телерадиовышки в селе Чонгар, которая передает сигналы украинских радиостанций на территорию Крыма. В церемонии открытия приняли участие первые лица Херсонской области и министр информации Украины Юрий Стець, пишет crimea.mk.ru.

С сегодняшнего дня четыре радиоканала официально начали вещание на территорию Крыма. В ходе церемонии открытия представителям двух радиостанций вручили лицензии на вещание, сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

"Теперь более 150 тысяч жителей Херсонской области и почти 550 тысяч жителей Крымского полуострова имеют возможность слушать национальное и региональное радио", - отмечает пресс-служба.

Строительство телерадиовышки в селе Чонгар на границе с Крымом началось в январе этого года. Лицензию на вещание получили пять украинских радиостанций. В планах властей Херсонской области - строительство еще одной вышки в поселке Каланчак, а также установление цифрового телевещания на Крым. В свою очередь, в Крыму сообщили о начале вещания одной крымской радиостанции на территорию Украины - крымскотатарского радио "Ватан седасы".