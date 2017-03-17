Сегодня в Украине заканчивается регистрация на ВНО

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Регистрация желающих принять участие во внешнем независимом оценивании заканчивается в пятницу, 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования, передает 112.uа.
"17 марта - последний день отправки регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании. Дату подачи документов определяют по оттиску штемпеля на почтовом конверте. Настоятельно рекомендуем не затягивать с отправкой документов в региональный центр", - говорится в сообщении.
В пресс-службе УЦОКО отметили, что по состоянию на 14 марта 2017 г. для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировано 181 732 человека.
"Активно регистрируются абитуриенты в Днепропетровской области (15 991), Киеве (13 456), Харьковской (13 349), Львовской (12 162), Одесской (11 492) областях.
Уже традиционно больше человек выразили желание сдать тесты по украинскому языку и литературе (181 232), истории Украины (137 228), математике (86 336). Четвертым по популярности предметом остается биология (66 459), пятым - английский язык (64 478)", - отметили в УЦОКО.
В этом году результаты тестов будут засчитываться и предыдущего года. Абитуриенты могут сдать экзамены не более чем по 4 предметам, которые предложены с 12.
По сообщени. 112.uа, почти 214 тыс. человек изъявили желание в будущем стать студентами, 206 тыс. из них уже получили необходимые сертификаты.
"В конце суток возможность сформировать заявление, регистрационную карточку будет зарыта. Но определенная часть документов будет находиться в пути, они направляются почтой на обработку. Они должны пройти всю технологическую цепь обработки создания сертификата. Еще некоторое время этот процесс будет продолжаться, и тот, кто направил заявление, им не нужно паниковать. Просто нужно дождаться, пока им вернется окончательный ответ", - пояснил директор УЦОКО Вадим Карандий.
Фото: 112.uа
Теги: Украина, Донбасс, регистрация, тестирование, ВНО, окопы
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