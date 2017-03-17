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В Мюнхене погиб известный украинский композитор
17.03.2017 21:59
В Германии трагически погиб украинский композитор и пианист Тарас Ященко, об этом сообщил на своей станице в Facebook генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк, пишет zn.ua.
Обстоятельств его гибели он не сообщил. "Уважаемые Украинцы Мюнхена ... Сегодня полиция Мюнхена сообщила Генеральному консульству о трагической гибели всем нам известного композитора и музыканта Тараса Ященко ... Светлая память ...", - написал Костюк.
Тарас Ященко закончил Консерваторию имени Глиера в Киеве. С начала 90-х проживал в Мюнхене. В 1999 году он получил должность преподавателя в Университете музыки и исполнительных искусств в Мюнхене.
Фото: zn.ua/
Теги: Украина, Донбасс, Мюнхен, композитор, гибель
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