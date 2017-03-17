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В Україні запустять електронні трудові книжки
17.03.2017 22:35
Сервіс вже в розробці, пілотний запуск готують до осені.
"Загальний обсяг пенсійних видатків заплановано на рівні 283,2 мільярда гривень. Це майже на 30 мільярдів гривень більше, ніж минулого року. І в цих видатках враховано і дворазове збільшення мінімального розміру пенсій у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму в травні і грудні поточного року", – сказав Олексій Зарудний, голова правління Пенсійного фонду України. Про це повідомляє gazeta.ua.
Чиновники до осені планують повністю закінчити оцифрування паперових відомостей. Це дозволить пенсіонерам звертатися в органи соцзахисту незалежно від місця реєстрації.
Фото: zik.ua/
Теги: Украина, Донбасс, законопроект, электрод, трудовая книжка
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