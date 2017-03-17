В Україні запустять електронні трудові книжки

17.03.2017 22:35

Сервіс вже в розробці, пілотний запуск готують до осені.

"Загальний обсяг пенсійних видатків заплановано на рівні 283,2 мільярда гривень. Це майже на 30 мільярдів гривень більше, ніж минулого року. І в цих видатках враховано і дворазове збільшення мінімального розміру пенсій у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму в травні і грудні поточного року", – сказав Олексій Зарудний, голова правління Пенсійного фонду України. Про це повідомляє gazeta.ua.

Чиновники до осені планують повністю закінчити оцифрування паперових відомостей. Це дозволить пенсіонерам звертатися в органи соцзахисту незалежно від місця реєстрації.