Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Україні запустять електронні трудові книжки

17.03.2017 22:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Україні запустять електронні трудові книжки

Сервіс вже в розробці, пілотний запуск готують до осені.

"Загальний обсяг пенсійних видатків заплановано на рівні 283,2 мільярда гривень. Це майже на 30 мільярдів гривень більше, ніж минулого року. І в цих видатках враховано і дворазове збільшення мінімального розміру пенсій у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму в травні і грудні поточного року", – сказав Олексій Зарудний, голова правління Пенсійного фонду України. Про це повідомляє gazeta.ua.

Чиновники до осені планують повністю закінчити оцифрування паперових відомостей. Це дозволить пенсіонерам звертатися в органи соцзахисту незалежно від місця реєстрації.


Фото: zik.ua/

Теги: Украина, Донбасс, законопроект, электрод, трудовая книжка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх