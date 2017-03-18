- Погода в Украине на 18 марта: тепло и дождливо09:41
- Мэр Львова Андрей Садовой на днях ожидает отстранение от должности09:15
- Французский музыкант посвятил украинским военным песню (ВИДЕО)08:58
- Полицейские Донетчины начали всеукраинский сбор подписей за снятие неприкосновенности с нардепа Парасюка08:30
- В Одессу прибыли корабли НАТО (ФОТО, ВИДЕО)08:26
- Аэропорт "Борисполь" вошел в десятку лучших аэропортов Восточной Европы22:43
- В Україні запустять електронні трудові книжки22:35
- В Мюнхене погиб известный украинский композитор 21:59
- Отношения с Россией возможно улучшать только после разрешения кризиса в Украине - Меркель21:35
- Сегодня на Чонгаре торжественно открыли вышку с вещанием на Крым21:25
Мэр Львова Андрей Садовой на днях ожидает отстранение от должности
Мэр Львова Андрей Садовой считает, что областная прокуратура до 21 марта объявит ему о подозрении и затем его быстро отстранят от должности в судебном порядке. Об этом он сказал в интервью"Зеркалу недели", пишет сайт news.liga.net.
"Областная прокуратура работает в усиленном режиме. Делает все возможное и невозможное, потому что им очень тяжело что-то пришить, особенно когда это шьется белыми нитками. Поставлено задачу с высоких кабинетов, поэтому они в ближайшие дни будут объявлять о подозрении. И следующим шагом будет обращение в суд о моем отстранении от должности", - убежден Садовой.
По словам мэра, объявить ему о подозрении должны были после 21 марта, но теперь что-то изменилось. Он считает, что и решение суда будет прогнозированным, а исполнять обязанности городского главы будет секретарь горсовета Анатолий Забарило.
Садовой планирует нанимать адвокатов и защищать свои права в суде.
Ранее генпрокурор Луценко пояснял, что если Садовому по результатам расследования обвала на свалке в Грибовичах вручат подозрение, то это может привести к отстранению от должности.
29 мая 2016 года на свалке в селе Грибовичи под Львовом возник масштабный пожар, который удалось ликвидировать утром следующего дня.
После пожара на полигоне произошел обвал, под горами мусора оказались трое спасателей, все они погибли. По факту обвала было открыто уголовное производство.
Фото: kp.ua
Теги: Донбасс, Львов, мэр, отставка, должность
- В Донецкой области работу мэра признали неудовлетворительной и отправили в отставку
- Лукьянченко рассмешило заявление мэра Львова о доходах во время Евро-2012
- Мэр Донецка не хочет слышать в свой адрес нецензурную брань
- Заместителя мэра Харцызска заставили уйти в отставку (ВИДЕО)
- Поливальный понедельник - львовяне окатили своего мэра ведром воды (ВИДЕО)
- С начала суток боевики 13 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе09:33
- Запад ищет мирное решение окончания войны на Донбассе09:28
- Блокпосты Донбасса: очереди, КПВВ "Майорск" и "Марьинка" - скопление автомобилей, в "Новотроицком" - свободно08:37
- Полицейские Донетчины начали всеукраинский сбор подписей за снятие неприкосновенности с нардепа Парасюка08:30
- Будущее "ЛДНР" зависит от позиции Запада в отношении Кремля - политолог08:17
- Сутки в зоне АТО: 112 обстрелов боевиков, четверо погибших украинских военных и трое раненых08:04
- Полиция Донецкой области арестовали АТОшника, убившего мирного жителя Авдеевки07:54
- Кремль изменил тактику и стратегию в отношении оккупированного Донбасса - Жебривский07:43
- Международная организация зафиксировала скопление тяжелой военной техники боевиков на Луганщине07:32
- Донецк пережил тяжелую ночь: боевики палили из всех видов орудий, залпы слышны были во всех районах города07:24
- Погода в Украине на 18 марта: тепло и дождливо09:41
- С начала суток боевики 13 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе09:33
- Запад ищет мирное решение окончания войны на Донбассе09:28
- Мэр Львова Андрей Садовой на днях ожидает отстранение от должности09:15
- Французский музыкант посвятил украинским военным песню (ВИДЕО)08:58
- Блокпосты Донбасса: очереди, КПВВ "Майорск" и "Марьинка" - скопление автомобилей, в "Новотроицком" - свободно08:37
- Полицейские Донетчины начали всеукраинский сбор подписей за снятие неприкосновенности с нардепа Парасюка08:30
- В Одессу прибыли корабли НАТО (ФОТО, ВИДЕО)08:26
- Будущее "ЛДНР" зависит от позиции Запада в отношении Кремля - политолог08:17
- Сутки в зоне АТО: 112 обстрелов боевиков, четверо погибших украинских военных и трое раненых08:04
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение07:40
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только21:16
- 10 причин пить больше воды19:36
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас"
- Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи
- "Донбасс Арена" доживает последние дни, увольняют всех сотрудников, даже тех, кто занимается гуманитаркой
- Очереди на блокпостах Донбасса: "ночующие" и "торговля местами" - информация от очевидцев
- В оккупированном Донецке на ярмарке рекламировали товары местного производства (ФОТО)
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса