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Оккупация Крыма- как это было

18.03.2017 15:56
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Оккупация Крыма- как это было

Сегодня третья годовщина аннексии украинского Крыма Российской Федерацией, передает Politeka. В день подписания "указа" Путина, в Крыму и России отмечают дату.

Вспомним, как это было.

Напомним, что 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ, которым "присоединил" Крым к России. Документ был подписан на основании голосования "референдума", который ранее под надзором "зеленных человечков" провели на полуострове.

За три года в аннексии Крым оказался в изоляции от мира, были наложены международные санкции.

Так правозащитная организация Amnesty International заявила, что в Крыму за три года ухудшилась ситуация с правами человека.

Amnesty International призывает "использовать все возможности", чтобы во время переговоров с Россией ставить вопрос о доступе правозащитников в Крым.


Фото: censoru.net/

Теги: Россия, Донбасс, Крым, годовщина, аннексия
 
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