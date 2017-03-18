СБУ выявила в Запорожье огромный арсенал оружия (ВИДЕО)

18.03.2017 17:39

В одном из ангаров запорожского предприятия, которое относится к объектам критичной инфраструктуры, сотрудники СБУ совместно с полицией обнаружили огромный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Как сообщает пресс-центр СБУ, во время обыска помещения правоохранители изъяли противовоздушный зенитный ракетный комплекс, сто двадцать четыре гранатомета РПГ-26, пятьдесят противотанковых гранатометов РПГ-7, восемьдесят семь зарядов к подствольному гранатомету, восемнадцать гранат РГД-5, двадцать одну мину калибра 82 мм.

В ангаре также находилось тридцать минометных взрывателей МД5, двести сорок дымовых гранат РДГ-2Б, шесть дымовых шашек УДШ, большое количество патронов и взрывчатки.