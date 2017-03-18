США обещали решить ситуацию по Крыму дипломатическим путем - Мустафа Джамилев вспоминает "Крымскую весну"

18.03.2017 20:09

США заверяли, что ситуация в Крыму решится дипломатическим путем, никакой оккупации не будет. Об этом сообщил лидер крымскотатарского народа, нардеп от БПП Мустафа Джемилев в эфире программы "Гордон" на телеканале "112 Украина".

"Нам тоже звонили, особенно Чубарову (глава Меджлиса крымскотатарского народа, - ред.), чтобы не оказывали никакого сопротивления. В том числе были звонки из посольства США, чтобы не дать повод россиянам так же, как в Грузии, обвинить украинскую сторону, что они бесчинствуют, что они что-то совершают. Нас заверяли в том, что все это решится дипломатическим путем, что никакой оккупации не будет. Американцы тоже говорили. Потому что наше руководство было в таком состоянии, еще не сформировалось правительство, еще во всех структурах власти люди Януковича", - рассказал Джемилев.

На вопрос о том, почему крымские татары не оказали сопротивление при захвате Крыма, Джемилев ответил:

"Как оказывать сопротивление? Голыми руками против танков? То, что они могли, делали. Выступал с заявлениями Меджлис, были обращения в организации исламской конференции, в НАТО, в Генеральную ассамблею ООН с просьбой ввести миротворческие силы. Это мы делали. Идти на танки голыми руками? Если Вооруженные силы верхом своего патриотизма считают исполнить гимн Украины и сдать оружие врагу, что вы ожидаете от безоружных людей? Мы вообще ожидали, что начнется депортация крымскотатарского народа. У нас была информация. Они или специально не делали такую утечку, собирались несколько трупов найти российских солдат в поселениях крымских татар. Тогда нами были созданы отряды самообороны, которые контролировали въезды-выезды нашего компактного поселения".

Напомним, 16 марта была третья годовщина так называемого "референдума" в Крыму. По этому случаю Госдеп США заверил, что санкции США против России будут действовать до тех пор, пока не прекратится оккупация Крыма.

Напомним, 13 марта Европейский Союз продлил санкции против причастных к нарушению территориальной целостности Украины.

Санкции против причастных к нарушению территориальной целостности Украины 150 физлиц и 37 юрлиц продлены до 15 сентября 2017 года. Эти меры включают замораживание активов и запрет на поездки. После пересмотра списка лиц и организаций, на которые распространяются эти ограничительные меры, Совет исключил из него двоих умерших.

Ранее пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик сообщил, что санкции Европейского Союза могут быть сняты только в случае восстановления территориальной целостности Украины.