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Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию
18.03.2017 19:30
Вместо ожидаемого снижения жителей Украины ждет очередное повышение тарифов на электроэнергию. Так в четверг, 23 марта планируется увеличить прогнозную оптовую рыночную цену электроэнергии на второе полугодие 2017 года, пишет allnews.com.ua.
Стоимость электроэнергии планируется повысить на один процент, до 1 354,98 гривен/МВт-час. Об этом идет речь в проекте решения комиссии, поставленном на повестку дня заседания 23 марта.
К слову, с 1 апреля ожидалось снижение прогнозной оптовой рыночной цены на 2−4 кварталы 2017 на 5,8%, до 1 263,76 гривен/МВт-час. Объясняется повышение цены на электроэнергии тем, что в энергосистеме Украины сложилась кризисная ситуация из-за дефицита угля. Ведь поставки антрацита с предприятий Донбасса заблокированы.
Фото: https://allnews.com.ua/
Теги: Украина, Донбасс, электроэнергия, тарифы, повышение
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