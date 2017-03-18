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В Одессу прибыли корабли НАТО (ФОТО, ВИДЕО)
18.03.2017 08:26
В сети появились видео с военными кораблями стран НАТО, которые 17 марта прибыли в Одессу. Видео опубликованы на YouTube несколькими украинскими СМИ.
Четыре корабля соединения Постоянной военно-морской противоминной группы НАТО прибыли в Одесский порт после окончания учений "Poseidon–2017", которые проходили в Черном море в первой половине марта.
"Мы прибыли для сотрудничества с офицерами Военно-морских сил Украины", – сказал представитель ВМС Польши Александр Урбанович.
Вместе с украинским тральщиком "Геническ" противоминная группа проведет учебные маневры в море.
В порту бросили якорь штабное судно "Контрадмирал К. Черницки" (Польша), тральщики "Дуэро" (Испания), "Ротвейль" (Германия) и Аланья (Турция).
Фото: dumskaya.net
Теги: Донбасс, Одесса, НАТО, порт, корабли
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