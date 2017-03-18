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В Украине появились передвижные сервисные центры МВД (ФОТО)
18.03.2017 09:51
Всего сейчас есть 20 современных мобильных центров и еще один - другой модели. Они разъедутся по стране с целью предоставления услуг в тех населенных пунктах, где нет стационарных центров. График выездов планируется формировать по запросам от местных властей, пишет auto.bigmir.net.
Каждый автомобиль укомплектован специальным оборудованием, команда состоит из двух администраторов и специалиста Экспертной службы МВД. Приблизительная стоимость одного автомобиля - до миллиона гривен.
Центры будут предоставлять такие услуги как регистрация/перерегистрация транспортных средств, замена водительского удостоверения, выдача водительского удостоверения международного образца, прием заявок на получение справок об отсутствии судимости. Единственное, чего не будет в мобильных сервисных центрах в начале это экзаменации.
Напомним, в Украине к лету 2017 года будут ликвидированы все МРЭО.
Фото: auto.bigmir.net/
Теги: Украина, Донбасс, МВД, сервисный центр
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