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Вышка в Чонгаре будет вещать на аннексированный Крым на трех языках
18.03.2017 22:00
После открытия вышки в Чоргаре Херсонской области, с крымчанами, которые живут в незаконно аннексированном Россией Крыму, Украина будет говорить на трех языках, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефет Чубаров, передает zn.ua.
"Мы не имеем иной возможности, кроме как с материковой Украины говорить с собственным народом на родном языке. Для нас это очень важно. Мы будем говорить с украинскими людьми в Крыму на трех языках - крымскотатарском, украинском и русском", - сказал Чубаров.
Глава Междлиса также надеется, "что будут найдены приемлемые для сторон формулы, чтобы с этой вышки в полной мере вещали на Крым и телеканал ATR, и "Радио Мейдан", "Радио Лидер" и другие".
Фото: tavria24.net/
Теги: Донбасс, Крым, радио, язык, Чонси Велливер
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