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Эро и Лавров договорились об активизации работы в "нормандском формате" по Украине

19.03.2017 10:41
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Эро и Лавров договорились об активизации работы в "нормандском формате" по Украине

Глава МИД Франции Жан-Марк Эро во время телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подчеркнул важность соблюдения перемирия всеми сторонами конфликта на востоке Украины, говорится в опубликованном коммюнике МИД Франции, пишет Сегодня.
"Французский министр отметил важность для всех сторон соблюдать перемирие и отвести тяжелое вооружение", – отмечается в документе.
В нем также говорится, что "оба министра согласились интенсифицировать работу в рамках "нормандского" формата, чтобы добиться претворения в жизнь Минских договоренностей, в то время как ситуация в зоне конфликта остается тревожной



Теги: Донбасс, Франция, Лавров, нормандский формат
 
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