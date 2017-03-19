Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Кива произвел фурор в эфире российского ТВ. ВИДЕО

19.03.2017 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кива произвел фурор в эфире российского ТВ. ВИДЕО

Советник главы МВД Украины Илья Кива выступил в прямом эфире кремлевского телеканала и рассказал о ситуации с блокадой Донбасса. Кремлевские пропагандисты попытались выяснить, почему украинские власти не пытаются разогнать активистов, на что Кива ответил, что украинская власть научилась слушать собственный народ и никогда не поднимет руку и оружие на против населения.

При этом в момент, когда Кива начал говорить о войне России против Украины и участии в боевых действиях кадровых российских военных ведущие вмешались в дискуссию и начали перебивать его...

 

 

Источник from-ua.com



Теги: Украина, Россия, Донбасс, МВД, блокада
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх