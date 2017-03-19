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Песков: Украина важна для России
Россия готова восстановить отношения с Киевом, так как межгосударственные и экономические связи с Украиной важны для Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Он отметил, что Украина важна для России в плане межгосударственных, гуманитарных и экономических отношений.
"Никаких предубеждений в отношении украинцев не было и нет и, я надеюсь, не будет", – сказал Песков.
Также он считает, что как только в Украине спадет эмоциональный накал, между Киевом и Моквой снова могут наладиться отношения.
На днях Песков заявлял, что в Кремле надеются, что Украина рано или поздно согласится с оккупацией Россией Крыма. Он очередной раз напомнил о так называемом "референдуме", который был организован на полуострове после ввода туда российских войск.
Источник segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Киев, Крым, Москва, референдум, Песков
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