Плотницкий заявил, что вопрос вхождения "ДНР/ЛНР" в состав РФ уже решен

19.03.2017 13:40

После визита главных террористов Донбасса в аннексированный Крым по случаю "торжеств" очередной годовщины захвата полуострова, стало известно о том, что оккупанты создали специальную структуру, на которую возложены обязанности интегрировать террористические "республики" в состав России. Как пишет "Радио Свобода", эта структура получила название – интеграционный комитет "Россия-Донбасс", передает "Диалог. UA".

Кроме этого, по некоторой информации, кремлевские кураторы уже активно подыскивают для "отжатых" оккупантами украинских предприятий в оккупированном Донбассе новых поставщиков сырья.

В первом заседании комитета, состоявшегося 17 марта, приняли участие террористы Плотницкий и Захарченко.

Боевики заявили, что Украина их больше не интересует, с украинским государством оккупантов ничего не связывает, поэтому они начинают курс на плотное сближение с российским агрессором.