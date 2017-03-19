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Плотницкий заявил, что вопрос вхождения "ДНР/ЛНР" в состав РФ уже решен
После визита главных террористов Донбасса в аннексированный Крым по случаю "торжеств" очередной годовщины захвата полуострова, стало известно о том, что оккупанты создали специальную структуру, на которую возложены обязанности интегрировать террористические "республики" в состав России. Как пишет "Радио Свобода", эта структура получила название – интеграционный комитет "Россия-Донбасс", передает "Диалог. UA".
Кроме этого, по некоторой информации, кремлевские кураторы уже активно подыскивают для "отжатых" оккупантами украинских предприятий в оккупированном Донбассе новых поставщиков сырья.
В первом заседании комитета, состоявшегося 17 марта, приняли участие террористы Плотницкий и Захарченко.
Боевики заявили, что Украина их больше не интересует, с украинским государством оккупантов ничего не связывает, поэтому они начинают курс на плотное сближение с российским агрессором.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация, ДНР, ЛНР
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