Россия перебросит в Черное море три подлодки

19.03.2017 15:40

В 2017 году российские военные перебазируют с Балтийского моря на Черное море три подводные лодки проекта Варшавянка, оснащенные крылатыми ракетами Калибр, передает Интерфакс.

"До конца текущего года планируется завершение испытаний и переход с Балтийского на Черноморский флот еще трех однотипных подводных лодок: Краснодар, Колпино и Великий Новгород", – сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

По его данным, первые три подлодки проекта Варшавянка, построенные для Черноморского флота, Новороссийск, Ростов-на-Дону и Старый Оскол уже прибыли к месту постоянной дислокации.

Экипажи этих подлодок приняли участие в торжественном воскресном митинге, посвященном 111-лию подводных сил России.

Подлодки проекта 636.3 Варшавянка относятся к третьему поколению и являются развитием проектов 636 и 877. Они считаются одними из самых малошумных в мире, за что на Западе получили название Черная дыра.

Источник korrespondent.net