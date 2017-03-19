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Россия перебросит в Черное море три подлодки
В 2017 году российские военные перебазируют с Балтийского моря на Черное море три подводные лодки проекта Варшавянка, оснащенные крылатыми ракетами Калибр, передает Интерфакс.
"До конца текущего года планируется завершение испытаний и переход с Балтийского на Черноморский флот еще трех однотипных подводных лодок: Краснодар, Колпино и Великий Новгород", – сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
По его данным, первые три подлодки проекта Варшавянка, построенные для Черноморского флота, Новороссийск, Ростов-на-Дону и Старый Оскол уже прибыли к месту постоянной дислокации.
Экипажи этих подлодок приняли участие в торжественном воскресном митинге, посвященном 111-лию подводных сил России.
Подлодки проекта 636.3 Варшавянка относятся к третьему поколению и являются развитием проектов 636 и 877. Они считаются одними из самых малошумных в мире, за что на Западе получили название Черная дыра.
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, Черноморский флот, подлодка
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