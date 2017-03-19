Санкции против 5-ти украинских банков: вкладчики могут остаться без своих средств

19.03.2017 12:20

Президент Петр Порошенко ввел санкции против 5-ти российских банков, работающих в Украине. Санкции сроком на один год будут применены к «Сбербанку», «ВиЭс Банку», «Акционерному коммерческому промышленно-инвестиционному банку», «ВТБ банку», «БМ Банку» в части предотвращения вывода ими капиталов за пределы Украины. О последствиях такого шага в эфире «Громадського радіо» рассказал экономист Борис Кушнирук.

«Для начала следует отметить, о чем думает и НБУ, и правительство, когда речь идет о санкциях по отношению к любым российским компаниям, в том числе банкам с российским капиталом. Главное, чтобы подобными решениями мы себе не нанесли больший вред, чем России. Некоторые призвали вообще закрыть эти банки или национализировать, не осознавая, что мы тем самым создаем огромные дополнительные расходы для бюджета, так как придется из государственного бюджета возвращать вклады граждан», – сказал Кушнирук.

Он пояснил: если банк закрывается, Фонд гарантирования вкладов должен вернуть средства гражданам (до 200 тыс. грн), учитывая, что большинство граждан уже опытные, как правило, там вклады и составляют до 200 тыс. грн. «У Фонда гарантирования вкладов денег нет, значит должны быть выделены средства из бюджета, чтобы закрыть эти сбережения. Называют сумму до 20 млрд грн», – отметил эксперт.

При этом решение Совета национальной безопасности Украины, утвержденное президентом, не означает, что эти банки будут автоматически закрыты. «Просто многие требовали закрыть эти банки национализировать. Сейчас решение НБУ и правительства, принятое президентом, направленное на то, чтобы предотвратить риски для украинских граждан. Установлено, что банки с российским капиталом не могут выводить средства из страны, чтобы они не создавали искусственную ситуацию банкротства. С другой стороны, кроме того, запрещено, чтобы средства бюджетных учреждений и государственных предприятий, размещались в этих банках», – уточнил Кушнирук.

«Сбербанк России» уже отреагировал на решение президента и установил временные лимиты по кредитным картам физических лиц. «Они реагируют на ситуацию, так как клиенты понимают, что может быть так, что банк закроется. Банк – это учреждение, которое работает в тишине. Как только вокруг него начинаются конфликты и скандалы, он теряет клиентов и, как следствие, становится банкротом. Население начало панически снимать средства, чтобы избежать подобных вещей – банк ввел лимиты на снятие», – констатировал экономист.

Кушнирук акцентирует, что главный риск связан с тем, что вкладчики могут остаться без своих средств, особенно, если они превышают 200 тыс. грн. «Российский банк увеличил капитал в прошлом году, чтобы соблюсти требования НБУ. Сейчас "Сбербанк" может столкнуться с риском, что центральный банк не будет давать им рефинансирования. Вряд ли "Сербанк России" захочет давать сюда средства и закрывать дыру в балансе "Сбербанка". Наверное, они будут пытаться как-то вылезти с украинского рынка», – резюмировал Кушнирук.

Источник dnews.dn.ua