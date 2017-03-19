Скандальный визит украинских политиков в Крым

19.03.2017 20:40

В СБУ немедленно проанализируют поступившую информацию о визите украинских и европейских политиков в Крым в годовщину аннексии полуострова. Об этом сообщил Секретарь СНБО Александр Турчинов.

Он заявил, что спецслужбы проанализируют и подадут в Совбез список лиц из Европы, СНГ и Южной Америки, посетивших оккупированный полуостров накануне.

Турчинов отметил, что в случае подтверждения данной информации будет рассмотрен вопрос о внедрении против указанного списка лиц санкций со стороны Украины.

Секретарь СНБО также добавил, что будет тщательно проверена информация о визите граждан Украины в Крым, после чего ГПУ будут открыты уголовные дела против всех названных граждан.

Источник dialog.ua