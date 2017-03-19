Торговая блокада "ЛДНР" – эмоциональное и пагубное решение

19.03.2017 17:40

Российский политолог Дмитрий Орешкин уверен в том, что решение о полной блокаде всех торговых отношений с "ЛДНР" является ошибочным, так как пострадает прежде всего население Украины по обе стороны линии разграничения.

В любой революции существует своя логика. Украинская революция тоже ей подчиняется. Она очень проста: растет число популистских заявлений и возлагается ответственность на какого-то врага. Когда страна выходит из имперского пространства, всегда происходит всплеск национализма. Нужно быть ангелом с крыльями за спиной, чтобы избежать этого соблазна: свалить все трудности на предыдущего имперского хозяина. Так вела себя Африка, когда освободилась от колониальной зависимости и все свои беды сваливала на Британию, Бельгию и Францию, так вели себя Индия и Пакистан, и все освободившиеся республики СНГ, в том числе, Прибалтика. Это нормально. Всплеск экстремистского национализма неизбежен. И я полагал, что некоторые люди делают себе карьеру на том, что объясняют, мол, во всем виноваты "москали". Слишком велик соблазн, чтобы им не воспользоваться. Раньше или позже это должно пройти, поскольку рациональный человек понимает, что москали москалями, но есть такая вещь как торговля, дипломатические отношения, обмен людьми, семьи живут по обе стороны границы. Рано или поздно приходится возвращаться к каким-то вменяемым отношениям. Украина сейчас болеет этим постреволюционным синдромом. Когда эмоции захлестывают рациональное решение. Да и эмоциональные решения легче принимаются. Это очень понятно, но довольно разрушительно. Блокада – эмоциональное и контрпродуктивное решение. И Германия говорит, что это контрпродуктивно, и США так говорят, и вменяемые люди в Украине это понимают. Но есть большой соблазн консолидировать свою поддержку, свалить действующую власть, используя такие простые решения: "А давайте мы их заблокируем". Ну, давайте. Но это всегда обоюдостро. Это соревнование в том, кому хуже. Да, будет хуже – и это все понимают – но зато мы накажем этим лнровцей и днровцев. Это, кстати, путинский подход. Батька Лукашенко тоже так говорит: "Да мы в землянки уйдем, но принципами не поступимся". Мне кажется, что было бы правильным снять блокаду, но обязательно провести публичное расследование того, кто на этой торговле с ЛДНР наживается. И в какой степени наживается. Потому что это – бизнес. Бизнес в нормальных ситуациях должен быть вне политики. В революционной ситуации бизнес приносится в жертву политике. А, соответственно, появляется огромное количество безработных, экономика тормозится и так далее. Рано или поздно нужно переходить к норме из революционного состояния. Блокада этот переход задерживает. Потому что она вновь подняла население, спрашивают "доколе", "почему мы их терпим", а потом приходят домой и жалуются, что растут цены на отопление. А как по-другому? Я рационально понимаю, что рациональные решения для Украины сейчас едва ли актуальны. Но они есть: снять блокаду, открыто написать, кто торгует, кто сколько зарабатывает. Если есть 15-20% профита – это нормально, а если 100% – нет. И обнародовать это. Потому что проблема ненависти к торговле не только в нелюбви к ЛДНР, но еще и в том, что большинство надрывается, а кто-то – наживается. Это обычная революционная риторика. А она всегда разрушительна. Рациональная – всегда позитивна. Но в революционной эпохе рациональных слов люди не слушают. Они будут говорить, что США предали Украину или Германия предала. А на деле, это – в интересах Путина. Потому что его главный интерес – дестабилизировать ситуацию, не допустить, чтобы Украина поднялась с четверенек, показала пример экономического роста и альтернативу россиянам. Польская альтернатива не очень осознана. Польша за 20 лет добилась высоких результатов, но Россия этого не ощущает, потому что там бывает мало россиян. Если бы Украина это сделала – это был бы тяжелейший удар по путинской системе ценностей. Поэтому он категорически заинтересован в дестабилизации. Ему не важно, как она осуществляется: через блокаду, национализацию предприятий в ДНР. Ему плевать, как живут люди и там, и здесь. Важно, чтобы они жили максимально плохо – и там, и здесь. Потому что вся российская пропаганда построена на том, что "они там скакали на Майдане и вот доскакались". И в этом смысле любой экстремист-революционер – работает в интересах Путина. Но действия тех, кто "лютует", осложняют экономический рост Украины и процесс нахождения каких-то экономических компромиссов, и работают на путинскую пропаганду. Блокада – ответ на провокацию. Вопрос, кто первый начал всегда очень важен, но абсолютно нефункционален. Потому что ответ российской пропаганды на это очень ясен: "первые начали "хохлы". Эта же идея у нас, в России, работает, люди ее слушают. И на самом деле в этом есть логика: что было дождаться легальных выборов и прокатить Януковича? Революционная логика этого не приносит. Прогнали Януковича, в ответ запускает все Путин. И теперь то же самое. Про Донбасс пора забыть. Это естественный процесс – дробление территории в процессе ее демократизации в широком смысле. Все это закончится тогда, когда развалится путинское пространство. Но тогда Крым – не факт, что вернется, а уж Донбасс – точно нет. Возможно, они приобретут собственный статус. И это – нормально. Гораздо чаще территории делятся, чем объединяются. В Европе объединение произошло в одном случае: Восточная и Западная Германия. Потому что было предельно очевидно, что Восточная Германия – такая дыра, а Западная – настолько эффективна, что все хотели там жить. Вот если бы Украина смогла продемонстрировать такой же пример экономического успеха за поколение или за два, как Западная Германия, тогда бы они сами прибежали. Но вместо этого Киев демонстрирует жесткую риторику, победоносные заявления. Это понятно. Но неконструктивно. Путин подсыпает соли, не спеша подливает керосин – проводит обычную политику ухудшения ситуации. Все понимают, что экономическая ситуация ухудшается, но "ничего, мы испытываем моральное удовлетворение". Да, испытываете моральное удовлетворение, а потом устаете. Я очень надеялся, что рациональные люди в украинском руководстве это осознают. Но этот шаг Порошенко меня слегка разочаровал. Это называется "поддался на провокацию".

Источник dialog.ua