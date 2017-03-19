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Украина вернет свободу жителям оккупированного Крыма – Климкин
Министр иностранных дел Павел Климкин в третью годовщину незаконной аннексии Россией украинского Крыма заявил, что Украина вместе с жителями оккупированного полуострова вернет свободу обратно, пишет Сегодня.
"Три года назад у крымчан отобрали свободу. По поводу свободы не бывает компромиссов. Мы вернем ее вместе. Крым – это Украина", – написал Климкин в Twitter.
Напомним, 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к РФ.
Предварительно 16 марта 2014 года Москва провела под дулами автоматов на территории АРК незаконный референдум.
27 марта 2014 года была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины", в которой, в частности, подчеркивается, что референдум в Крыму и Севастополе не имеет законной силы.
Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ, а власти РФ заявляли, что "вопрос Крыма закрыт".
Теги: Донбасс, Крым, возвращение, свобода
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